Köche gesucht: Das plant der neue Wirt für das Comeback eines legendären Lokals im Steinebach

Das ändert sich ab Mai, wenn Kilian Stern das Restaurant unter neuem Namen wieder neu beleben will. VOL.AT traf den Dornbirner Gastro-Tausendsassa zum Interview im Steinebach.

Gutbürgerliche, traditionelle Küche,

Barbetrieb und Events am Wochenende

In der heimischen Gastronomieszene ist Kilian Stern kein Unbekannter. Egal, ob als Kellner, DJ oder Koch, der passionierte Messestädter übernimmt ab Mai das Lokal im Gewerbeareal und möchte wieder an die früheren, erfolgreichen Zeiten des stadtbekannten Treffpunkts anknüpfen.

"Wir werden das Lokal traditionell weiterführen, mit gutbürgerlicher Küche zu vernünftigen Preisen. Als Gast erinnere ich mich an unzählige schöne Stunden, die ich im 'Stuonobach' verbracht habe. Deswegen war es ein langgehegter, persönlicher Traum von mir, dieses legendäre Lokal wieder neu zu beleben. Und ab Mai starten wir mit dem bewährten Konzept neu durch", informiert der Bruder von Eddie Stern, der die Meierei am Bödele führt, im Gespräch mit VOL.AT.

Mitten im Steinebach will Kilian Stern bald wieder seine Gäste begrüßen. ©MJ

An den Wochenenden wolle er außerdem den Barbetrieb wiederbeleben und das Angebot mit Events erweitern. Ganz in der Tradition früherer Zeiten, als im "Stuonobach" auch die Nacht zum Tag wurde.

"Schwierige Personalsuche, besonders Köche"

Ein Problem, das wohl die ganze Branche nur zu gut kennt, ist die sich schwierig gestaltende Personalsuche. Stern wird selbst in der Küche stehen, ist aber auf der Suche nach zwei weiteren Köchen.

Und kann mit einer attraktiven Ganzjahresstelle aufwarten: "Besonders gute Köche zu finden, ist in der jetzigen Zeit schwierig. Neben mir suche ich noch Verstärkung für die Küche. Und im Gegensatz zu vielen anderen Lokalen werden meine Köche an Wochenenden zum größten Teil nicht arbeiten müssen, da wir den Betrieb so strukturieren können. Interessenten können sich jederzeit bei mir melden!"