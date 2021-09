Kobras will sich zum Abschied ein doppeltes Geschenk machen

Der SCR Altach mit Comebacker Martin Kobras will im Heimspiel gegen Ried drei Punkte einfahren.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel SCR Altach vs SV Ried

In der 7. Bundesliga-Runde hat der SCR Altach am Sonntag (14:30 Uhr) die SV Ried zu Gast in Altach. Mit einem Heimsieg könnten die Rheindörfler zum aktuell Drittplatzierten aufschließen.

Das letzte Duell des SCR Altach mit den „Wikingern“ aus dem Innviertel dürfte allen SCRA-Fans noch in bester Erinnerung sein. Am 15. Mai machte die Mannschaft von Cheftrainer Damir Canadi, mit einem 3:0-Heimerfolg gegen Ried, den Klassenerhalt perfekt und sicherte sich die 11. Bundesligasaison der Vereinsgeschichte.

Kein Angstgegner mehr

Lange Zeit war die SV Ried einer der Angstgegner des SCR Altach. In den ersten 33 direkten Duellen gewannen die Rheindörfler nur sieben Mal und gingen gleich 21 Mal als Verlierer vom Platz. Diese Bilanz kann aber getrost ad Acta gelegt werden.

Seit mittlerweile vier Spielen (3 Siege, 1 Unentschieden) ist der SCRA gegen Ried ungeschlagen, alleine seit der Rückkehr von Damir Canadi gelangen zwei Siege und ein Remis. Das letzte, wie angesprochen, im Mai, als Manfred Fischer, Daniel Maderner und Daniel Nussbaumer mit ihren Treffern für den deutlichen Heimerfolg sorgten.

Schreiners Lieblingsgegner

Das damals erfolgreiche Trio ist bekanntermaßen nicht mehr in Altach aktiv, mit Emanuel Schreiner hat Damir Canadi trotzdem eine Waffe, die gegen Ried fast immer sticht. Der Linksfuß erzielte in der letzten Saison alle vier Saisontore in den Duellen mit seinem Ex-Verein. Ende März sorgte der Routinier mit einem Elfmeter in allerletzter Minute für den 2:1-Heimsieg.

Und auch in der laufenden Saison ist der gebürtige Oberösterreicher und Wahl-Vorarlberger im Aufgebot des SCRA gesetzt. Damir Canadi brachte Schreiner in allen sieben Pflichtspielen zum Einsatz, sechs Mal davon in der Startformation.

Odehnal und Casali fallen auf

Personell hat der SCRA vor der 7. Bundesligarunde, mit Ausnahme von Amir Abdijanovic, der sich schon im Aufbau-Training befindet, wieder alle Feldspieler an Bord. Canadi hat gegen Ried die Qual der Wahl. Deutlich einfacher beantwortet sich die Torhüterfrage: Nach den Ausfällen von Tino Casali (Rissquetschwunde am Kniegelenk) und Jakob Odehnal (Muskelverletzung) kommt Martin Kobras am Sonntag zu seinem zweiten Saisoneinsatz.

Emanuel Schreiner hat in der Saison 2021/22 vier Treffer erzielt. Alle in Spielen gegen die SV Ried.

Der SCR Altach ist gegen die SV Ried seit vier Spielen in der Bundesliga ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis), erstmals so lange.

Der SCR Altach blieb letzte Saison in der Bundesliga gegen die SV Ried ungeschlagen – erstmals. Altach holte letzte Saison gegen Ried 10 Punkte, das gelang davor nur gegen den SV Grödig (14/15), RZ Pellets WAC (16/17) und die WSG Tirol (19/20).

Der SCR Altach holte sieben Punkte aus den ersten sechs Spielen – nur 2016/17 holte Altach aus den ersten sechs Saisonspielen in der Bundesliga mehr Punkte (damals 12).