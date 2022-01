Tournee-Sieg für Kobayashi - Huber holt 1. Weltcupsieg

Ryoyu Kobayashi holte sich mit einem 5. Rang in Bischofshofen souverän den Gesamtsieg. Der Tagessieg ging an Daniel Huber, der seinen ersten Weltcupsieg feierte.

Auch beim letzten Springen der 4-Schanzen-Tournee in Bischofshofen ging Ryoyu Kobayashi als Topfavorit an den Start. Aus Österreichischer Sicht waren zehn Springer am Start - inklusive dem Vorarlberger Ulrich Wohlgenannt. Zur Halbzeit führte Karl Geiger vor Daniel Huber und Yukiya Sato. Kobayashi kam nicht über den fünften Rang hinaus. Von den zehn Österreichern schafften acht den Sprung in den 2. Durchgang, einzig Wohlgenannt (6. Rang der Lucky Looser) und Thomas Lackner kamen nicht unter die ersten 30.