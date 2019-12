Koalition: Wohl keine Einigung vor Weihnachten

Eine Einigung auf eine türkis-grüne Koalition noch vor den Weihnachtsfeiertagen ist offenbar unwahrscheinlich.

Aus beiden Parteien hieß es am Samstag auf APA-Anfrage, dass die Verhandlungen über das Wochenende laufen und dann - nach drei Tagen Weihnachtspause - am 27. Dezember fortgesetzt werden sollen. Auf einen möglichen Termin für den Abschluss der Gespräche wollte sich niemand festlegen. In den vergangenen Tagen waren mehrere mögliche Termine für eine Einigung ventiliert worden - darunter auch dieses und nächstes Wochenende. Ersteres dürfte nun vom Tisch sein, zweiteres wäre theoretisch noch möglich.