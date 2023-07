Knüller zum Start: Hohenems vs VEU, Dornbirn gegen Kufstein

Der offizielle Spielplan in der Ö Eishockey Liga für die Saison 2023/2024 steht fest und bringt gleich zum Auftakt am 7. Oktober 2023 zwei Schlagerspiele. In der Division West empfängt Liganeuling Dornbirner Eishockeyclub den HC Kufstein. Und im Herrenriedstadion gibt’s das erste Vorarlberger Derby zwischen dem SC Samina Hohenems und der VEU Feldkirch.

Am Samstag, 7. Oktober 2023 startet die ÖEL mit der ersten Runde in der Division West in die neue Saison. Und gleich zwei attraktive Spiele stehen auf dem Programm. Liganeuling Dornbirn trifft in der Messehalle auf den HC Kufstein, im Herrenried-Stadion empfängt Vizemeister SC Samina Hohenems die VEU Feldkirch. In der vergangenen Spielzeit war dieses brisante Duell ein Fanmagnet. In Hohenems sorgten einmal über 1.300 und einmal über 1.500 Fans jeweils für eine außergewöhnliche Kulisse. Brisant ist dieses Derby auch, weil Neo-Hohenems-Head Coach Thomas Sticha zuletzt die VEU Feldkirch betreute und mit der jungen Truppe auf Anhieb den Einzug ins Play-off schaffte.

Auch am zweiten Spieltag steht ein Ländle-Derby an, die VEU Feldkirch kämpft gegen den Dornbirner Eishockey Club.

1. Spieltag:



Dornbirner Eishockey Club vs. HC Kufstein

Sa., 07.Oktober 2023



SC Samina Hohenems 1974 vs. VEU Feldkirch

Sa., 07.Oktober 2023



WSG Swarovski Wattens Penguins vs. EHC Kundl

Di., 14. November 2023

2. Spieltag:



EHC Kundl vs. SC Samina Hohenems 1974

Fr., 13. Oktober 2023



VEU Feldkirch vs. Dornbirner Eishockey Club

Sa., 14. Oktober 2023



HC Kufstein vs. WSG Wattens

Sa., 14. Oktober 2023

3. Spieltag:



EHC Kundl vs. Dornbirner Eishockey Club

Fr., 20. Oktober 2023



VEU Feldkirch vs. HC Kufstein

Sa., 21. Oktober 2023



SC Samina Hohenems 1974 vs. WSG Swarovski Wattens Samstag, 21. Oktober 2023

Ö Eishockey Liga Modus 2023/2024

Der Modus wird im dritten Jahr in den beiden Divisionen West und Ost mit jeweils sechs Teams in der Phase 1 unverändert bleiben. In der Division West werden wie in der Vorsaison zwei Hin- und Rückrunden gespielt, das ergibt 20 Spiele pro Team. In der Division Ost wird eine 1,5 Hin- und Rückrunde absolviert, hier kommen die Teams auf 15 Spiele.