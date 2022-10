Knüller Salzburg vs LASK, Tirol empfängt Rapid Wien

Die zwei Samstag-Spiele in der Ö-Bundesliga haben es in sich.

Das Match Salzburg vs LASK im Ticker

FC RB Salzburg – LASK Linz Samstag, 01.10.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga die vergangenen vier Heimspiele gegen den LASK – wie zuvor nur von 2000 bis 2010 (8 Siege). Salzburg erzielte in jedem der vergangenen sieben BL-Heimspiele gegen den LASK mehr als ein Tor – erstmals.

Der FC Salzburg gab mit dem 1:1 gegen den SK Rapid Wien im fünften BL-Heimspiel dieser Saison erstmals Punkte ab (1U 4S), in der vergangenen BL-Saison war dies erst im siebenten Heimspiel der Fall gewesen (0-0 gg. die Admira). Salzburg ist in der Bundesliga seit 31 Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Niederlage gab es am 20. Dezember 2020 gegen den RZ Pellets WAC (2:3).

Der LASK blieb in den ersten vier Auswärtsspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (2S 2U) – wie zuvor nur 2019/20 (damals mit dem Bundesliga-Rekord von 11 Auswärtssiegen gestartet).

Der LASK erzielte als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga immer das erste Tor im Spiel, verlor danach aber viermal Punkte (3U 1N). Salzburg erzielte in acht der neun Spiele das erste Tor im Spiel und gab beim 1:1 gegen Rapid erstmals seit der 11. Runde der Vorsaison gegen Altach danach Punkte ab (1:1).

Andreas Ulmer absolvierte in der Bundesliga 369 Spiele für den FC Salzburg und würde bei einem Einsatz gegen den LASK mit Thomas Winklhofer (370) gleichziehen, der bislang die meisten Bundesligaspiele für Salzburg absolvierte.

Das Match Tirol vs Rapid Wien im Ticker

WSG Tirol – SK Rapid Wien Samstag, 01.10.2022, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die vergangenen sechs Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte bei jedem dieser sechs Siege immer mindestens zwei Tore (insgesamt 18 Tore) – im Schnitt drei Tore pro Spiel. Gegen kein anderes Team kassierte die WSG sechs BL-Niederlagen in Folge.

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga in Tirol seit 11 Spielen ungeschlagen (8S 3U) und traf in den vergangenen 14 BL-Spielen im Bundesland Tirol immer (insgesamt 28 Tore). Die letzte BL-Niederlage in Tirol kassierte der SK Rapid Wien am 25. März 2012 (1:2 gegen den FC Wacker Innsbruck).

Die WSG Tirol holte in dieser Saison der Bundesliga aus den ersten neun Spielen 11 Punkte – mehr waren es in der Bundesliga zum Vergleichszeitpunkt nie für die WSG (auch 11 in 2020/21).

Der SK Rapid Wien holte in dieser Saison der Bundesliga sieben Punkte aus den ersten vier Auswärtsspielen – in den vergangenen 10 Saisonen zu diesem Zeitpunkt nur 2019/20 mehr (10 Punkte). Rapid traf in jedem der vergangenen 17 BL-Auswärtsspiele – das gelang Rapid erstmals in der Bundesliga.

Thorsten Schick absolvierte in der Bundesliga 199 Spiele, 82 davon für den SK Rapid Wien (59 für die Admira, 58 für den SK Sturm). In dieser BL-Saison stand er erst einmal in der Startelf und wurde sechsmal eingewechselt (Assist gegen Ried).

Bundesliga 2022/2023

Tabelle: 1. FC RB Salzburg 22; 2. LASK Linz 18; 3. SK Sturm Graz 18; 4. Austria Wien 12; 5. Austria Lustenau 12; 6. Wolfsberg 11; 7. Klagenfurt 11; 8. Rapid Wien 11; 9. Tirol 11; 10. Hartberg 7; 11. Ried 5; 12. SCR Altach 5;

10. Spieltag