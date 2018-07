Knüller im ÖFB-Cup: Rankweiler Ladies fordern FFC Vorderland

In der ersten Hauptrunde im ÖFB Ladies-Cup kommt es Mitte August zum Knüller der beiden stärksten Frauenmannschaften Vorarlbergs.

Dabei fordert Rankweil den Bundesligaklub Vorderland. Die Spanierin Sheila Sanchez Pose wechselte in der Übertrittszeit nach drei Jahren im Vorderland über die Frutz nach Rankweil auf die Gastra. Sie soll die Rot-Weißen nach fünf Vizemeistertiteln in der Zweitklassigkeit endlich in die 1. Frauen Bundesliga führen. Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison trifft Pose nun ausgerechnet auf ihren Exklub. Eine besondere Partie ist es auch für die Ex-Rankweilerinnen Veronika Vonbrül und Jana Sachs, welche nun mit Vorderland in die so schwierige zweite Meisterschaft im Frauen-Oberhaus gehen.