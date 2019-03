Kneissl und Lawrow demonstrativ freundschaftlich

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist am Dienstag mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammengekommen. Die beiden zeigten sich bei der Begrüßung im Gästehaus des russischen Außenministeriums in Moskau demonstrativ freundschaftlich. Kneissl und Lawrow unterzeichneten eine Erklärung zum Sotschi-Dialog, einem bilateralen zivilgesellschaftlichen Dialogforum.

Sie freue sich über den “Ausbau der bilateralen Beziehungen auf Basis des Sotschi-Dialogs”, sagte Kneissl. Damit könnten die Beziehungen “auf eine neue Ebene gehoben werden”. Kneissl verwies auch auf die mehrmaligen Treffen zwischen den beiden Außenministern. Im April 2018 hatte sie Moskau besucht, im Juni gab es ein Wiedersehen beim Besuch von Russlands Präsident Wladimir Putin in Wien. Lawrow wird am Mittwoch wieder nach Wien reisen. Er wird an einer UNO-Drogenkonferenz teilnehmen und mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen zusammentreffen.