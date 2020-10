Knapper Testspiel-Sieg gegen Griechenland

Das Österreichische Nationalteam feierte im Heimspiel gegen Griechenland dank zwei später Treffer einen knappen 2:1-Testspielsieg.

Vor den zwei Spielen in der Nations League in Nordirland und Rumänien empfing das Österreichische Nationalteam heute in Klagenfurt die Mannschaft aus Griechenland zum Test. Teamchef Foda musste dabei aufgrund zahlreicher Ausfälle improvisieren und brachte mit Holzhauser und Friedl zwei Debütanten von Beginn an.

Das Geschehen der ersten Halbzeit ist schnell zusammengefasst: Österreich kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr Ballbesitz, konnte aus diesem aber kein Kapital schlagen. Torchancen wahren in den esten 45 auf beiden Seiten praktisch nicht vorhanden und es ging folgerichtig mit einem 0:0 in die Pause.

Vier Wechsel zur Pause

In der Pause brachte Teamchef Foda Grillitsch, Posch, Lainer und Baumgartner für Schöpf, Hinteregger, Trimmel und Kapitän Baumgartlinger. Das Spiel wurde dadurch etwas schneller und die Österreicher hatten weiter alles im Griff hatten. In der 63. Minute gingen die Griechen doch überraschend in Führung. Nach einem nicht geahndeten Foul an Lainer an der Mittellinie sorgte Fortounis nach einem weiten Pass in die Spitze für das 0:1.