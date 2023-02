Knappe Pioneers-Niederlage gegen den Villacher SV

Das junge Team der Pioneers zeigte eine gute Leistung, kassierte am Ende aber eine knappe 2:3-Niederlage gegen Villach.

Für die Pioneers ging es heute mit dem Heimspiel gegen den Villacher SV weiter. Nach nur zwei Overtime-Siegen in den letzten neun Spielen wollten die Vorarlberger endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Mit Aron Summer (Jhg. 2004) und Julian Metzler (Jhg. 2000) standen heute gleich zwei junge Spieler in der ersten Linie. Die Anfangsphase hatte gleich einiges zu bieten: nach dem 1:0 durch Heier (3.) gelang Tamazevic nur drei Minuten später der Ausgleich. In weiterer Folge hatte der VSV zahlreiche Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Da kurz vor Drittelende ein Tor der Pioneers nach Videostudium aberkannt wurde, ging es mit dem 1:1 in die Pause.