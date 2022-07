Knappe Niederlage für die Austria beim SV Ried

Nach dem Auftaktsieg gegen Tirol musste sich die Lustenauer Austria im ersten Auswärtsspiel der neuen Sasion dem SV Ried knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Nach dem verdienten Heimsieg gegen WSG Tirol zum Auftakt in die Bundesliga-Saison, ging es für die Austria aus Lustenau heute zum Auswärtsspiel nach Ried. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten die Gäste aus dem Ländle die erste große Chance, doch Guenouche scheiterte am bestens aufgelegten Rieder Schlussmann Sahin-Radlinger. Drei Minuten später ließ sich der Ex-Lustenauer Wießmeier die erste große Chance der Rieder nicht entgehen und stellte auf 1:0 (19.). In weiterer Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenig Torraumszenen. Folgerichtig ging es mit dem knappen Rückstand aus Sicht der Lustenauer in die Pause.