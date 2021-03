Knapp unter 700 Fälle - Inzidenz auf 116,3 gestiegen

Laut Dashboard des Landes galten mit Stand Samstag 16 Uhr 695 Personen als aktiv positive Corona-Fälle.

Am Mittwoch hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen (99) den höchsten Wert seit 13. Jänner erreicht.

Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus war bis Samstagmittag keines zu beklagen, bisher sind in Vorarlberg 280 Menschen am oder mit dem Virus gestorben.

Sieben-Tages-Inzidenz

Nachdem in den vergangenen Tagen verhältnismäßig viele Neuinfektionen verzeichnet wurden, ist auch die 7-Tages-Inzidenz wieder angestiegen. Lag die 7-Tages-Inzidenz vor einer Woche noch um die 60, betrug sie am Samstag schon 116,3. Ein Wert über 100 wurde zuletzt am 5. Februar verzeichnet.