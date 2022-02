Knalleffekt! Regionalliga West kehrt bald zurück

Ab der Saison 2023/2024 wird wieder überregional das ganze Jahr gespielt.

Das heißt aber im Umkehrschluss, dass das Modell der Eliteliga in der Saison 2022/2023 letztmalig gespielt wird und danach wieder fünf Vorarlberger Vereine in der RL-West vertreten sein werden.

Da die Landesverbände Tirol und Salzburg in der Saison 2022/2023 jeweils mit 12 Vereinen im Herbst spielen, wäre es auch aufgrund der Abstimmung der Spielpläne auch für uns ideal, wenn wir mit 12 Vereinen in der Elite-Liga spielen würden. Gemäß unserer gültigen Auf- und Abstiegsbestimmungen wären es aber nur 10 Mannschaften in der Saison 2022/2023. Leider wurde dies im Vorfeld nicht mit uns abgesprochen, da das Modell ja vorsieht, dass 10 Vereine in der RL-Landesverband im Herbst spielen. Der große Vorteil, sollten wir ebenfalls auf 12 Vereine aufstocken, wäre nun, dass es in allen Ligen (EL bis 4. LK) weniger Absteiger nach der aktuellen Saison 2021/2022 geben würde.