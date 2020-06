Knalleffekt: Austria Lustenau trennt sich von Roman Mählich

Fußball-Zweitligist Austria Lustenau und Cheftrainer Roman Mählich haben gemeinsam entschieden, den noch bis 2021 laufenden Vertrag per 30. Juni 2020 einvernehmlich aufzulösen.

Mählich hatte im September 2019 seinen Dienst in Vorarlberg angetreten. Beim morgigen Spiel gegen SV Horn wird er ein letztes Mal die Mannschaft als Trainer auf der Bank begleiten.

„Roman hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen, stabilisiert und sie bis ins Cupfinale geführt. Dafür gebührt ihm großer Dank“, sagt Vorstandssprecher Bernd Bösch. Roman Mählich stand insgesamt bei 22 Spielen als Cheftrainer an der Seitenlinie der Grün-Weißen. In den Gesprächen über die Ausrichtung des Klubs und die Planung für die kommende Saison kamen der Verein und der Cheftrainer zur Auffassung, das es richtig ist, bereits jetzt eine konsequente Entscheidung zu treffen und die Weichen für die Zukunft zu stellen.