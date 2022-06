Klubhaus: Sarah Donovan läutet die Sommerpause ein

Die Nastique-Label-Chefin spricht in der Tonight Show über ihre Elektro-Clubbings und Partys mit Bushido oder Kay One. Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

In der vorläufig letzten Ausgabe bis Herbst kann das Klubhaus mit einem besonderen Gast aufwarten. Mit Sarah Donovan, bürgerlich Böhler, kommt eine echte Powerfrau in die Vorarlberger Tonight Show. Die gebürtige Schwarzacherin hat sich in der elektronischen Veranstalter-Branche mit ihrem Label "Nastique" einen Namen gemacht und holt renommierte Acts aus den angesagtesten Clubs ins Ländle. Mit Host Jogi spricht sich über die Herausforderungen für eine Branche, die von der Pandemie mit voller Wucht getroffen wurde. Außerdem spricht die Label-Chefin über Partynächte mit Top-Acts wie Bushido oder Kay One, die Situation von Frauen in einer von Männern dominierten Branche und ihre Liebe zur Musik. Dass die energiegeladene Event-Managerin Durchsetzungsvermögen besitzt, beweist sie mit jeder Menge schlagfertigen und humorvollen Antworten.