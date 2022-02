Klubhaus: Neue Folge mit Malte wird verschoben

Aufgrund der aktuellen Situation wird die neue Episode der Tonight Show mit dem Stunt-Extremisten Malte (Dummesaulol) später erscheinen.

Einen Krieg mitten in Europa, der tausende von Menschen unsägliches Leid beschert.

Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, dass wir nicht so einfach zur Tagesordnung zurückkehren können und wollen.

Wir verurteilen das Vorgehen Russlands und wollen so, wenn auch nur in sehr bescheidenem Umfang unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine bekunden."