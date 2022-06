Klubhaus mit Miss Vorarlberg Nina Wolf

Die schönste Frau Vorarlbergs gastiert in der aktuellen Ausgabe der Vorarlberger Tonight Show. Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und Ländle TV.

Die schönste Frau Vorarlbergs stammt aus Tirol. Genauer gesagt, aus Ischgl, was man auch leicht an einem charmanten, Paznauner Dialekt feststellen kann. Was es damit auf sich hat und wieso sie sehr wohl auch Vorarlberg als ihre Heimat bezeichnen darf, verrät die amtierende Miss Nina Wolf in der neuen Klubhaus-Ausgabe.