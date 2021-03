Klubhaus mit Laura Bilgeri: Premiere für die neue Show

Gestern Abend feierte das neue auf VOL.AT und Ländle TV ausgestrahlte "Tonight-Show-Format" seinen Auftakt. Hollywood-Export Laura Bilgeri nahm als Premierengast zum ersten Mal Platz auf der korallenroten Couch.

Im Interview mit den beiden Hosts Jogi und Pascal plauderte die Schauspielerin über ihren neuen Film "Tutti per Uma", dessen Dreharbeiten in Italien stattfanden. Außerdem sprach das kreative Multitalent über ihre Liebe zur Musik und ihre ganz persönliche Suche nach einem Traumprinzen. Abschließend absolvierte Laura auch ihre ersten Runden in der virtuellen Kart-Challenge!