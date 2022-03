Klubhaus: Malte, Steve-O und Johnny Knoxville

Malte (Dummesaulol) trifft im Klubhaus auf die US-Jackass-Legenden! Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT.

Im Vorarlbergmuseum befinden sich inzwischen Requisiten aus den unzähligen Extrem-Stunt-Videos der Schlinser, die sich als Vertreter einer humorvollen und gleichzeitig halsbrecherischen Skatboard-Jugendkultur weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht haben. In ihren Clips kennen Malte und der inzwischen nicht mehr im Projekt involvierte Quitschi kein Pardon und malträtieren sich und ihr Publikum mit Stunts und Einlagen, die weit über die herkömmlichen Vorstellungen der Normalbevölkerung hinausgehen. Ganz in der Tradition der legendären Jackass-Crew, die seit Jahrzehnten den Maßstab in diesem Segment setzt.

"Piss Pool": Malte fordert

Steve-O von Jackass heraus

Klubhaus Fohrenbar und

Casino Glücksdusche

Selbstverständlich begibt sich Malte auch ins Visier von Fragen der Klubhaus-Fans, erneut vorgetragen von Sara. Eine Fragestellung trifft Malte besonders schmerzvoll, so viel sei verraten. Sein Glück versuchen darf wieder ein glücklicher Gewinner oder eine Gewinnerin, wenn er oder sie bei Sara in die Casino-Glücksdusche steigen darf. Abschließend gibt es eine neue Ausgabe der Lesungen aus den Untiefen des VOL.AT-Forums, in lyrisch hochtrabender Form gibt diese Johannes von und zu Gutenberg zum Besten. Klubhaus, die Vorarlberger Tonight Show, am Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT und um 22 Uhr auf Ländle TV.