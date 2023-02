Klubhaus: Lautstarker Abschied von den DeadBeatz

Zum vorerst letzten Mal sorgen die DeadBeatz für Musik in der Vorarlberger Tonight Show, nehmen dafür aber auf der Couch Platz (Samstag, 19.30 Uhr, VOL.AT).

Fast 70 Ausgaben lang sorgte das Austrian Blues-Punk-Orchestra für das passenden musikalische Ambiente im Klubhaus. Nun ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen, denn David und Bernie widmen sich heuer voll und ganz ihren musikalischen Projekten. Wieso deswegen kaum mehr Zeit für die Vorarlberger Tonight Show bleibt und was sie sonst noch vorhaben, verraten sie im Gespräch mit Host Jogi, dieses Mal selbst als Gäste auf der korallenroten Couch.

The DeadBeatz, am Samstag auf der Couch.

Neuer Song samt animiertem Video,

England-Tour und vieles mehr

Natürlich lassen es sich die beiden Vollblutmusiker nicht nehmen, die Klubhaus-Erfahrungen Revue passieren zu lassen, da bleibt kein Auge trocken, so viel sei bereits verraten – ungeschnitten. In der aktuellen Ausgabe präsentieren The DeadBeatz auch ihren brandneuen Song, der mit schmuckem, animierten Video daherkommt.

Fohrenburger Klubhaus Bar und Johannes von und zu Gutenberg

Größter Dank und alles Gute!

"Ohne die DeadBeatz wäre das Klubhaus nie entstanden. Ich möchte mich an dieser Stelle in aller Form bei David und Bernie bedanken. Aus beruflichen Anknüpfungspunkten entstand echte Freundschaft und unzählige, unvergessliche Stunden vor und hinter der Kamera. The Faboulous DeadBeatz – ohne euch hätte es diese Show nie gegeben, ich ziehe meinen Hut und sage Dankeschön!", zeigt sich Host Jogi von seiner wehmütigen Seite. Mehr davon gibt es dann am Samstag, um 19.30 Uhr auf VOL.AT und um 20 Uhr auf Ländle TV.