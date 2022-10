Klubhaus-Comeback mit Marco & Max (Visavi)

all

Die Vorarlberger Tonight Show meldet sich zurück und macht ab sofort gemeinsame Sache mit der "Toolbox für die 20er". Samstag, 19.30 Uhr, auf VOL.AT und Ländle TV.

Nach der Sommerpause präsentiert sich das Klubhaus in alter Frische. Am bewährten Konzept hält man fest, wenn Host Jogi wieder eine Vielzahl interessanter Gäste aus allen Bereichen auf der berühmt, berüchtigten Couch begrüßen darf. Und natürlich gibt es Neuigkeiten zu verkünden, so viel sie verraten.

Marco und Max von Visavi-Interviews.

Denn die beiden ersten Gästen Marco und Max, bekannt durch ihr kreatives Video-Interview-Format "Visavi", werden ab sofort ebenfalls fixer Bestandteil der Sendung. Und passend zum Anlass haben sie sich Gedanken über die Bundespräsidentenwahl gemacht und sich auf der Straße umgehört. Darüber und über ihren Antrieb, mit interessanten Menschen ins Gespräch zu kommen, spricht Host Jogi mit ihnen in der aktuellen Ausgabe.

Casino Glücksdusche und Fohrenburger Klubhaus Bar

Fürs Publikum wird selbstverständlich ebenfalls wieder viel geboten. Zunächst bringt das Klubhaus in Kooperation mit dem Casino Bregenz wieder jede Menge Scheine unters Volk: Denn bei Glücksfee Sara haben wieder viele Gewinner:innen die Möglichkeit, ihr Geschick unter der Glücksdusche zu beweisen. Bei Lisa an der Fohrenburger Klubhaus Bar stellen sich die Gäste in Form der "Offenen Runde" den Userfragen. Auch hier gibt es unter allen Einsendungen tolle Preise zu gewinnen.

Klubhaus-Combo: DeadBeatz und Johannes von und zu Gutenberg

Musikalisch zählen The DeadBeatz zum fixen Bestandteil der Show. Ohne das Austrian Blues-Punk-Orchestra wäre das Klubhaus nie entstanden, mit ihrem Groove und Sound sorgen sie in jeder Ausgabe für einzigartige Atmosphäre. Literarisch hochwertige Kost liefert Johannes von und zu Gutenberg, wenn er in die Untiefen des VOL.AT-Forums hinabsteigt und aus dem "Buch der Gelöschten" rezitiert.

Frauenproteste im Iran:

Klubhaus setzt ein Zeichen

Dieses Mal mit einer Sonderausgabe, die sich den Kommentaren widmet, die unser VOL.AT-Mitarbeiterinnen Lisa und Valentina erhielten, als sie aus Solidarität mit den iranischen Frauen im Kampf gegen das Mullah-Regime ihre Haarpracht opferten.

