Klostertaler Musikschüler brillierten

Zum Abschluss des Musikschuljahres präsentierten sich Musikschüler von klein bis groß.

Es gibt unzählige Zitate über die Musik. „Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist“, so Victor Hugo oder für Richard Wagner war die Musik „die Sprache der Leidenschaft“. Musikerziehung leistet einen bedeutenden Beitrag zur Persönlichkeitsbildung des Einzelnen und gibt Impulse für das harmonische Zusammenleben in einer Gesellschaft. Der Umgang mit Musik fördert menschliche Kräfte und Werte wie Kreativität, Spontanität, Geduld und Ausdauer, Konzentrations- und Merkfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit, Rücksichtnahme und Toleranz sowie soziales Engagement. Für diese musikalische und kulturelle Bildung braucht es Musikschulen, welche mit verschiedenen Partnern wie Kindergärten, Schulen, Musikvereinen, Chören und anderen Ausbildungsinstitutionen und Musikinteressierten ein Musikkompetenzzentrum bildet.

Klanggeschichte

Das diesjährige Schlusskonzert der Musikschule Klostertal wurde von Direktor Manfred Vonbank in zwei Gruppen aufgeteilt. Zuerst stellten sich die jüngsten Schüler der Elementaren Musikpädagogik mit der Klanggeschichte „Das Schloss“ vor und begeisterten schon zu Konzertbeginn das Publikum. Junge Musikschüler präsentierten sich im Anschluss in Solobeiträgen und Ensembles. So spielten kleine Musikschüler bereits auf der Blockflöte, Trompete, Horn und Klavier vor. Zu Beginn des zweiten Teiles nahm das Kinderblasorchester unter der Leitung von Manfred Vonbank auf der Bühne Platz und begrüßten die Konzertbesucher mit den Stücken „Fanfare 2000“ und „Barbara Ann“. Im Kinderblasorchester sammeln die jungen Musikschüler erste Erfahrungen im Zusammenspiel. Mit Akkordeon und Steirische wurde der Volksmusik-Part der Musikschule vorgestellt. Beiträge mit Posaune, Gitarre, Violine, Klarinette, Altsaxofon, Klavier komplettierten die tollen solistischen Darbietungen.

Ensemblebeiträge