Kloster Gwiggen Jahresprogramm 2020

Auch heuer präsentiert sich das Kloster Mariastern-Gwiggen in Hohenweiler mit einem breitem und interessantem Jahresprogramm als attraktive Begegnungsstätte im Leiblachtal.

Neben Gottesdiensten, die in der Hohenweiler Klosterkirche immer einen besonderen Eindruck hinterlassen, Sing- und Bettagen, Orchestermessen, Adventsmomenten und vielen anderen kirchlichen und spirituellen Veranstaltungen bietet das Kloster Mariastern-Gwiggen aber auch zahlreiche weitere informative und interessante Programmpunkte für das Jahr 2020. So können bei Kräuterwanderungen, Kräuterinfos, Wildkräutersalate zubereiten und bei „Gesundheit vor der Haustüre“ sowie bei den Hildegardtagen viele praktische Tipps gesammelt werden. Im „Wertschätzenden Miteinander“, einem Einführungsseminar in die gewaltfreie Kommunikation nach M. B. Rosenberg werden alle angesprochen die mit ihrer Kommunikation bewusst zu einem wertschätzenden Miteinander in ihrem Umfeld beitragen möchten. Auch mit modernen Themen wie „Handy Offline – Gott Online“ ein Tag ohne Handy, „Labyrinth – Leben pur“, „Quality-Time mit Gott“ und vielen anderen spannenden Themen zeigen die Klosterschwestern, dass sie am Puls der Zeit und direkt bei den Menschen sind. Allergien, Juckreiz, Ekzeme usw. – es kann zum Aus-der-Haut-Fahren sein, bei „zum Aus-der-Haut-Fahren“ spricht Frau Dr. Felicitas Karlinger über die Ratschläge der hl. Hildegard und erzählt aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit der Hildegardmedizin zu diesem Thema. Wallfahrten, Malkurse, Exerzitien, Weisheiten aus dem Kloster, Mediationstage und vieles mehr rundet das bunte Veranstaltungsjahr des Klosters ab.

Außerdem können Interessierte bei einer Klosterführung einmal einen Blick hinter die ehrwürdigen Klostermauern werfen und einiges über das Klosterleben erfahren. Für studierende bietet Mariastern etwas ganz Besonderes: Bachelor – Master: Du suchst einen ruhigen Ort, wo du deine Arbeit schreiben kannst? Das Kloster bietet ein ruhiges Zimmer, WLAN kostenlos, für zwei Stunden Mitarbeit pro Tag in Garten und Haus sind Unterkunft und Verpflegung frei.

Viele der Veranstaltungen, wo für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei ist, können mit oder ohne Übernachtung und Verpflegung im Kloster gebucht werden.

Weiter steht der Klosterladen von Dienstag bis Samstag in der Zeit von 14.00 – 17.00 Uhr offen, hier können sie Köstliches, Schönes, Besonderes, Lesenswertes, Handgefertigtes… entdecken. Die Terrasse lädt ein zum Entspannen und Träumen, einem Kaffee, einem Tee, einer Erfrischung „Genuss pur“ mit Blick auf den Bodensee. In der OASE wartet an kühlen Tagen ein warmes Plätzchen zum Wohlfühlen, eine gute Lektüre zum Verweilen und auf Wunsch eine Tasse Tee.

Das Programmheft kann im Klosterladen von Dienstag bis Samstag von 14-17 Uhr gratis mitgenommen werden oder ist unter pforte@mariastern-gwiggen.at bestellbar.

Abtei Mariastern-Gwiggen