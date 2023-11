Klosamarkt zum Auftakt in den Advent

Buch. Marktidylle am Dorfplatz dank Zusammenspiel von Vereinen und Privatpersonen.

Immer wieder bewährt sich der Bucher Dorfplatz als Treffpunkt für Jung und Alt. Einmal im Jahr wird dieser allerdings zur Marktmeile, wenn über ein Dutzend Standbetreibende direkt im Dorfzentrum Regie führen. Traditionell zelebrieren die Bucher den Beginn der besinnlichen Zeit mit dem Klosamarkt am Vortag des 1. Adventsonntages. Das Ganze hat sich seit 1998 längst etabliert, wenngleich hierfür ein aktives Zusammenspiel – in Ergänzung der facettenreichen Aktivitäten rund um das Ehrenamt in der Gemeinde – von Vereinen und Privatpersonen Grundvoraussetzung ist. „Das gute Miteinander bedeutet, dass die Kleingemeinde einmal jährlich zum vorweihnachtlichen Handelsplatz avanciert“, wissen Bertram Martin, Lothar Gunz, Christian Winder und Michel Stocklasa vom OK-Team.