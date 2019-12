Klopp vs Dolmetscher: "Ist natürlich Scheiße..."

Der nette Herr Klopp kann auch anders. Bei der Pressekonferenz vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel seines FC Liverpool bei RB Salzburg wies der deutsche Fußballtrainer den Übersetzer zurecht.

Als der eine Aussage von Mittelfeldspieler Jordan Henderson ins Deutsche übersetze, fiel ihm Klopp ins Wort. "Ist natürlich Scheiße für den Dolmetscher, wenn der Deutsch sprechende Trainer daneben sitzt. Also schon zuhören. Sonst kann ich das auch übersetzen. Das ist ja nicht so schwer", sagte Jürgen Klopp am Montagabend.