Klitschko gegen Selesnkyi: Darum eskaliert der Streit jetzt

Der Streit zwischen Präsident Selenskyj und Bürgermeister Klitschko eskaliert weiter, während die Ukraine sich weiter mit Russland im Krieg befindet.

Inmitten des anhaltenden Konflikts mit Russland bricht in der Ukraine ein interner politischer Streit aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj und der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko, beide zentrale Figuren im Widerstand gegen die russische Aggression, stehen in einem immer deutlicher werdenden Gegensatz zueinander.

"Unvorbereitet auf den Krieg": Klitschko kritisiert Selenskyj

Klitschko, der sich während des gesamten Konflikts als kritische Stimme etabliert hat, wirft dem Präsidenten vor, auf den russischen Angriff nicht ausreichend vorbereitet gewesen zu sein. "Die Leute fragen sich, wieso wir auf diesen Krieg nicht besser vorbereitet waren. Wieso Selenskyj bis zum Schluss verneinte, dass es dazu kommen werde," sagte Klitschko in einem Interview mit dem schweizerischen Nachrichtenportal "20 Minuten". Diese Kritik unterstreicht die Kluft zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten in einer Zeit, in der die nationale Einheit entscheidend ist.