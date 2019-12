Klingender Advent in Alberschwende

Musikalische Begegnung: Zwei Bregenzerwälder Chöre und die Musikkapelle Aldrans.

Alberschwende. Am Samstag 7. Dezember, 18 Uhr gastiert auf Einladung des Chors St. Martin die renommierte Musikkapelle Aldrans in der Pfarrkirche Alberschwende. Bei dieser musikalischen Begegnung treffen die Tiroler Musikantinnen und Musikanten auf zwei Bregenzerwälder Chöre, um am zweiten Adventwochenende Musikbegeisterte gemeinsam auf die besinnlichste Zeit im Jahr einzustimmen.