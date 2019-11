Der Advent wird auch in diesem Jahr musikalisch begleitet.

Klingender Advent im Klostertal – ist eine Initiative der Musikschule Klostertal in Zusammenarbeit mit den Musikvereinen des Tales. An jedem Adventwochenende begleiten Ensembles aus Musikschule und Musikvereinen Gottesdienste, Advent- und Weihnachtsmärkte. Zudem lädt die Harmoniemusik Wald a. A. zum Konzert in der Kirche. Dieses besondere Konzert findet am 1. Adventsonntag, 1. Dezember und 18 Uhr in der Waldner Kirche statt. Auch die Weihnachtsmetten werden musikalisch umrahmt. Die einzelnen Termine sind im Folder, der an jeden Haushalt erging, ersichtlich.