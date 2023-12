"Klimbim"-Star Ingrid Steeger mit 76 Jahren gestorben

Die durch die Klamauk-Serie "Klimbim" bekannt gewordene Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot.

Sie starb am Freitag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Steeger machte in den 1970er Jahren TV-Karriere und wurde zu einer Kultfigur, zog sich aber bereits vor längerer Zeit aus dem aktiven Showgeschäft zurück.