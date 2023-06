Klimawandel setzt Almwirtschaft unter Druck

Wetterkapriolen, Vegetationsveränderungen, längere Bewirtschaftungsperioden und steigender Viehbedarf: Der Klimawandel und seine Auswirkungen stellt auch die heimische Almwirtschaft vor Herausforderungen. Wie Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger im Gespräch mit der APA berichtete, sehen sich die Almbäuerinnen und Almbauern darüber hinaus mit Personalmangel konfrontiert. Die Zahl der Tiere auf den Almen war zuletzt rückläufig.

Zu schaffen mache den Agrariern insbesondere die zunehmende Hitze und damit eine leichte Verschiebung bzw. Verlängerung der Saison mit früherem Almauftrieb, sagte Moosbrugger. Dadurch steige zwar der Futterertrag, auf der Kehrseite nehme aber der Bedarf an aufgetriebenem Vieh zu. Der Grund: Bei größerem Futterangebot werden die Almen weniger von den Tieren abgefressen und die Verbuschung nimmt zu. Ohne zusätzliches Vieh entsteht so ein Pflegebedarf auf den Weiden. Wird diese Arbeit nicht geleistet, droht die Gefahr, dass die Flächen zuwachsen. "Der höhere Futterertrag und das Steigen der Waldgrenze in Kombination mit der Abnahme des Viehs ist die Kernherausforderung, die wir zu bewältigen haben."

Langfristig könne man nur so viele Weiden offenhalten, wie dafür Tiere vorhanden seien. Denn der wirtschaftliche Aufwand, der für die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen betrieben werden müsste, sei von den meisten Betrieben kaum zu stemmen. Problematisch ist laut Moosbrugger in diesem Kontext auch ein immer größer werdender Personalmangel auf den Almen. Um Almhirtin bzw. Almhirt zu werden, bedürfe es eines besonderen Bezugs zur Viehwirtschaft. "Das ist durchaus eine besondere Arbeit. Der Komfort ist sehr überschaubar." In vielen Fällen scheitere es allerdings nicht nur an den verfügbaren Arbeitskräften, sondern auch an den Zusatzkosten für die Betriebe. Der Personalbedarf liege im Bereich von hunderten Arbeitskräften, eine genaue Zahl könne er nicht nennen.