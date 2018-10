Klimawandel könnte Bierpreis verdoppeln

Schwarzach - Klimaforscher warnen vor einer eher unerwarteten Nebenwirkung des Klimawandels: Der Preis von Bier werde die nächsten Jahrzehnte rasant ansteigen.

Bei einem ungebremsten Anstieg der Temperaturen würden sich die Bierpreise weltweit im Schnitt etwa verdoppeln, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt “Nature Plants”. Verantwortlich sei das häufigere gleichzeitige Auftreten von Dürre- und Hitzeperioden während der Wachstumsperiode von Gerste, was das Angebot an der Brauzutat verknappen würde.

Braugerste nur untergeordnete Rolle

Gerste wird vor allem als Wintergerste in der Futterindustrie eingesetzt, Sommergerste spielt als Braugerste nur eine untergeordnete Rolle. Hier gibt es international starke Unterschiede: 2011 wurden in Brasilien 83 Prozent der Gerste verbraut, in Australien nur neun Prozent. Deutschland ist nach Russland der zweitgrößte Gersteproduzent der Welt. Da Futtergerste den höheren Ertrag verspricht, drohen Ernterückgänge vor allem die Braugerste zu treffen.