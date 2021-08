Klimaticket VMOBIL kommt ab 1. November 2021

LR Johannes Rauch: Vorarlberg startet mit regionalem Klimaticket.

"Der heurige Nationalfeiertag am 26. Oktober bedeutet für den österreichischen öffentlichen Verkehr einen Quantensprung", freut sich Mobilitätslandesrat Johannes Rauch über den Start des Klimatickets now für Österreich. "Auch Vorarlberg wird mit seinem regionalen Klimaticket 'Klimaticket VMOBIL' von Anfang an mit dabei sein und am 1. November 2021 starten." Auf alle Neukunden sowie bisherige Kunden wartet ein Umstiegs- bzw. Treuerabatt bis zu 30 Euro. Das Angebot gilt vorerst für ein Jahr.

Zum Start: Bestpreisangebot für Vorarlberg

Aufgrund des Starts des Klimatickets VMOBIL erhalten Vollpreiszahler einen Umstiegs- bzw. Treuerabatt in Höhe von 30 Euro und zahlen nun nur mehr 355 Euro. Senioren und Menschen mit Behinderung können sich über einen Rabatt in Höhe von 20 Euro freuen, junge Erwachsene bis 26 Jahre über einen Rabatt in Höhe von 15 Euro. Der Vorverkauf für das Klimaticket VMOBIL startet am 1. Oktober in allen Verkaufs- und Servicestellen des Verkehrsverbundes Vorarlberg. Zudem wird es auch möglich sein, das Ticket online zu erwerben. "Wir möchten uns damit bei unseren treuen Kundinnen und Kunden bedanken und noch mehr Menschen einen Anreiz bieten, auf den Öffentlichen Verkehr umzusteigen."