Klimaneutral leben im Praxistest

15 Haushalte im Vorderwald versuchen im Mai 2019 das Pariser Klimaziel zu erreichen.

Krumbach. Die acht Gemeinden der Energieregion Vorderwald wollen nicht warten, bis sich Gesetze und Rahmenbedingungen von selbst ändern sondern probieren, ob es bereits heute im Vorderwald gelingt, klimaneutral zu leben. Deshalb machen im Rahmen des Projekts „Paris – Vorderwald“ 15 Haushalte gemeinsam mit der Energieregion vier Wochen lang den Praxistest. Vier Wochen lang ausprobieren, was die Weltpolitik in Paris beschlossen hat. Dabei bekommen die Haushalte vielfältige und maßgeschneiderte Unterstützung, um ihr Ziel zu erreichen.

2015 von der Weltpolitik bei der Klimakonferenz in Paris beschlossen: Wir müssen den Treibhausgas-Ausstoß bis Mitte dieses Jahrhunderts auf Null reduzieren. Nur so gelingt es, die Temperaturerhöhung unserer Erde auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Gelingt das nicht, ist das Überleben auf der Erde in Gefahr. Im Rahmen des Projekts „Paris – Vorderwald“ soll geklärt werden: Gelingt es, im ländlichen Raum bis 2050 klimaneutral zu leben? 15 sehr unterschiedliche Haushalte haben ihren persönlichen Treibhausgasausstoß analysiert und überlegen sich derzeit Maßnahmen, mit denen sie während des Monats Mai ihr persönliches Klimaschutzziel praktisch testen. Wie weit können die Haushalte ihre Emissionen reduzieren? Was liegt außerhalb ihres Einflussbereichs? Was muss sich also politisch ändern, damit es gelingt, die gesetzten Ziele zu erreichen?