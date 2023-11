Klimaaktivisten dringen unbemerkt auf Flughafengelände ein

Am vergangenen Wochenende drangen Klimaaktivisten unbemerkt auf das Gelände des Innsbrucker Flughafens ein und hinterließen eine klare Botschaft am Pistenende. Der Vorfall wurde bestätigt, doch viele Details bleiben noch unklar.

In einer Aktion gelang es Klimaaktivisten, unbemerkt auf das Gelände des Innsbrucker Flughafens zu gelangen. Sie hinterließen am Pistenende in weißen Großbuchstaben die Botschaft "ban private jets" (Verbot privater Jets). Der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich bestätigte den Vorfall gegenüber der APA, wobei der genaue Zeitpunkt und die Umstände des Eindringens noch nicht geklärt sind.

Klimaaktivisten hinterließen am Pistenende in weißen Großbuchstaben die Botschaft "ban private jets" (Verbot privater Jets).

Klimaaktivisten hinterließen am Pistenende in weißen Großbuchstaben die Botschaft "ban private jets" (Verbot privater Jets). ©canva

Klimaaktivisten hinterließen am Pistenende in weißen Großbuchstaben die Botschaft "ban private jets" (Verbot privater Jets). ©canva

Flughafen reagiert

Der Flughafen kündigte am Montagmittag an, Anzeige zu erstatten und prüft derzeit, ob die Überwachungskameras den Vorfall aufgezeichnet haben. Trotz des unerwarteten Besuchs war der Flugbetrieb zu keiner Zeit beeinträchtigt. Die Existenz der Botschaft wurde am Sonntag durch eine private Luftaufnahme bekannt, während eine sofortige Kontrolle vor Ort nur unkenntliche Reste eines weißen Farbmittels am betroffenen Pistenende ergab. Die Sichtbarkeit der Botschaft wurde durch die Nässe auf der Piste beeinträchtigt.