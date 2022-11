Klimaaktivisten besetzen Hörsaal an Boku

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben nach Räumen an den Unis Wien, Innsbruck und Salzburg auch einen Hörsaal an der Universität für Bodenkultur (Boku) besetzt. Gegen 11.30 Uhr wurde der Hörsaal 1 okkupiert.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten haben nach Räumen an den Unis Wien, Innsbruck und Salzburg auch einen Hörsaal an der Universität für Bodenkultur (Boku) besetzt. Gegen 11.30 Uhr wurde der Hörsaal 1 okkupiert, bestätigte man an der Uni auf APA-Anfrage eine Aussendung. Die Uni-Leitung wünsche sich einen Diskurs mit den Studierenden, für den Nachmittag ist auf Initiative der HochschülerInnenschaft eine Podiumsdiskussion mit Forschern und dem Vizerektor für Lehre angesetzt.