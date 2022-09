Klima-Aktivist zündet sich vor Federer-Abschied selbst an

Beim Laver Cup in London ist es am Freitag zu einem Zwischenfall gekommen.

Nach dem ersten Satz des zweiten Matches zwischen Stefanos Tsitsipas und Diego Schwartzman lief in der O2-Arena ein Mann auf den Platz und entzündete dabei seinen Arm, um gegen die Benutzung von Privatjets in Großbritannien zu protestieren.

© AP, Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Das Sportliche

Der Grieche gewann das Match mit 6:2,6:1 und brachte Team Europa mit 2:0 in Führung, nachdem zuvor schon der Norweger Casper Ruud den US-Amerikaner Jack Sock mit 6:4,5:7,10:7 (Norwegen) bezwungen hatte.

Federers letztes Spiel

Beim Laver Cup spielt von Freitag bis Sonntag ein Europa-Team gegen eine Auswahl mit Tennis-Spielern aus dem Rest der Welt. Es ist das letzte Turnier, an dem Tennis-Star Roger Federer teilnimmt. Federer war am späteren Freitagabend an der Seite von Rafael Nadal noch im Doppel-Einsatz. Es wird das letzte Spiel seiner Karriere sein.