Kletterspezialist Johannes Hofherr holt ÖM-Silber

Vergangenes Wochenende kletterten Vorarlbergs Kletterasse beim Austria Climbing Cup im Bouldern in Neunkirchen erneut um Edelmetall. Dem Frastanzer Johannes Hofherr gelang mit Platz 2 wieder eine Spitzenplatzierung in seiner Altersklasse (U18).

Der nächste Bewerb in Vorarlberg

Am 13. April findet in der Dornbirner Kletterhalle K1 die Landesmeisterschaft in den Disziplinen Lead und Speed statt.