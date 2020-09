Kletterer verpassten die Podiumsplätze nur knapp

Edelmetall gab es für Lea Kempf, Johannes Hofherr, Andreas Hofherr und Emma Tabernig bei den nationalen Titelkämpfen keine aber starke Leistungen

Zehn Bewerbe in vier Wettkampftagen - die Österreichischen Kletter-Staatsmeisterschaften 2020 sind erfolgreich zu Ende gegangen. Vorarlbergs Nachwuchstalente legte dabei eine sensationelle Talentprobe ab. Sie schafften es in allen vier Bewerben, in die mit Favoriten besetzen Finalrunden.