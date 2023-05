Klenk vergleicht Kickl nach Bierzelt-Rede mit Hitler

Florian Klenk, Chefredakteur des "Falter", hat wieder einmal mit einem Social Media Posting für Aufregung gesorgt. Diesmal ging es gegen FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Kickl hatte am Montag, den 1. Mai, bei einer FPÖ-Kundgebung in einem Bierzelt in Linz in gewohnter FPÖ-Inszenierung heftig gegen die Bundesregierung gewettert, den Kanzler-Anspruch gestellt und mit wenig zurückhaltender Wortwahl für Aufregung gesorgt.