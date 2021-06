Kleinwalsertal: Wilderer bei Staatsanwaltschaft angezeigt

Ein 41-jähriger Mann aus Deutschland hat in einem Jagdgebiet Fallwildstücke eingesammelt und wird nun bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.

Am Montag um 11 Uhr teilte ein Jäger den Beamten der Polizeiinspektion Kleinwalsertal mit, dass er in den frühen Morgenstunden im Jagdgebiet "Bärgunttal" eine männliche Person wahrgenommen habe, welche abseits des Weges im Bereich "Spicher & Chuchetobel" unterwegs gewesen sei und das Jagdgebiet regelrecht abgesucht habe.

Ein Ansprechen der Person sei aufgrund der Entfernung nicht möglich gewesen. Beim Verlassen des Jagdgebietes habe er jedoch einen geparkten, ihm nicht bekannten Pkw feststellen können. Polizisten der PI Kleinwalsertal konnten in der Folge gegen 11.20 Uhr in Hirschegg auf der Walserstraße (L 201) den besagten Pkw wahrnehmen und eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Im Kofferraum konnten die Beamten Fallwildstücke (Kopf einer Steingeiß sowie Krickel eines Gamskitzes) feststellen. Der Lenker, ein 41-jähriger Mann aus Deutschland, gestand, im besagten Jagdgebiet unterwegs gewesen zu sein und die Fallwildstücke eingesammelt zu haben. Die Schadenssumme beträgt ca. 500 Euro. Der 41-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Feldkirch und die Bezirkshauptmannschaft Bregenz angezeigt.