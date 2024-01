Kleinwalsertal: Hotelier verfolgt und stellt Dieb

Im Kleinwalsertal wurde am Dienstag ein Dieb von einem Hotelier auf frischer Tat ertappt. Nach einer Verfolgungsjagd konnte der Mann festgenommen werden.

Ein 64-jähriger deutscher Staatsangehöriger begab sich am Dienstagnachmittag in ein Hotel in Hirschegg im Kleinwalsertal. Der Mann betrat das Haus über einen Hintereingang und gelangte von dort in weiterer Folge in das Büro des Betriebs. Anschließend öffnete der Beschuldigte die unversperrte Handkassa, welche auf dem Schreibtisch im Büro stand.