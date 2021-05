Kleinwalsertal: Alko-Lenker rast in vier parkende Autos

Ein alkoholisierter 17-Jähriger krachte in der Nacht mit seinem Fahrzeug in vier stehende Pkw.

Am Sonntag gegen 23:24 Uhr verlor ein 17-jähriger, mit knapp 2 Promille beeinträchtigter Fahrzeuglenker aus dem Kleinwalsertal, welcher keine gültige Lenkberechtigung besitzt, nach vorangegangener massiver Geschwindigkeitsüberschreitung die Herrschaft über sein Fahrzeug und raste in der Wildentalstraße in Mittelberg ungebremst in vier neben der Gemeindestraße auf einem Privatparkplatz abgestellten Fahrzeuge. Durch den massiven Anprall und das Touchieren wurden die parkenden Fahrzeuge in- bzw. gegeneinander und teils quer geschoben, ehe der PKW des Unfalllenkers durch eine Frontalkollision mit einem der vier Fahrzeuge komplett zum Stillstand kam.