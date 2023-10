Kleinkind in Thüringerberg musste von Toiletten-Aufsatz befreit werden

In einem ungewöhnlichen Einsatz rettete die Feuerwehr ein Kleinkind, das in Thüringerberg in einem Toiletten-Aufsatz feststeckte.

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr in Thüringerberg zu einem nicht alltäglichen Einsatz gerufen. Ein Kleinkind hatte sich beim Spielen einen Toiletten-Aufsatz über den Hals gezogen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Die Rettungskräfte waren rasch zur Stelle und konnten den kleinen Jungen mit Hilfe eines Bolzen- und Seitenschneiders aus der misslichen Lage befreien.

Kleinkind unverletzt, aber verschreckt

Obwohl das Kind den Vorfall ohne Verletzungen überstand, war es sichtlich erschrocken. Die Feuerwehr berichtete, dass der Junge etwas verschreckt war, aber dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte wohlauf ist.

Trostgeschenk für Kleinkind

Als Trost für das erlebte Malheur erhielt der kleine Bub von den Rettungskräften ein Kuscheltier geschenkt.