Kleingemeinde setzt auf Vorwahl

Buch. Gemeinschaftsliste ermittelt Kandidaten per Vorwahl.

Zwischenzeitlich zählt die kleine Hofsteiggemeinde über 600 Einwohner die per Hauptwohnsitz registriert sind. Waren es vor fünf Jahren noch 471 Personen, sind diesmal 488 Wählerinnen und Wähler, die bei der Kommunalwahl 2020 stimmberechtigt sind. Die Gemeinschaftsliste (GLB) setzt dabei traditionell auf die Abhaltung einer Vorwahl. Mit einem leeren Stimmzettel kann die Bucher Bevölkerung per Mehrheitswahl ihre Vertreterinnen und Vertreter nominieren. „Es ist uns ein Anliegen zahlreiche Persönlichkeiten, unabhängig einer Zugehörigkeit zu einer politischen Partei, auf unsere Kandidatenliste zu bringen“, heißt es seitens des Komitees. Bürgermeister Franz Martin, der für den bevorstehenden Urnengang wieder zur Verfügung steht, nähert sich im April seinem silbernen Dienstjubiläum. Aufgrund der Einwohnergröße gilt es in der Berggemeinde zwölf Mandate zu besetzen. In der letzten Legislaturperiode entfielen alle Mandate auf die „GLB“.