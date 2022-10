Kleingemeinde baut digitale Angebote aus

Buch. Bürgerservice-App „Gem2Go“ ergänzt zeitgemäßen Webauftritt seit Schulbeginn.

Auch im kommunalen Bereich ist die ansprechende Präsenz im Internet längst von Bedeutung. Nach der umfangreichen Vorbereitungszeit zum Projekt zeigt sich die Bucher Gemeindehomepage im neuen Outfit. Aktuelle Informationen sowie Hinweise zu Veranstaltungen finden sich genauso, wie die Sitzungsprotokolle und Verordnungen in der Veröffentlichungsplattform (vormals Amtstafel). Neben den Terminen bilden die Einrichtungen der Gemeinde sowie das Dorfleben mit den Vereinen wichtige Bausteine der Informationsplattform unter www.gemeinde-buch.at . Im Rahmen des Redesigns ist der Webauftritt einerseits optisch und strukturell neu aufgestellt und andererseits ergibt sich eine höhere Benutzerfreundlichkeit u.a. am Smartphone. „Die Entwicklung bringt auch neue Möglichkeiten“, verweisen die Gemeindeverantwortlichen rund um Bürgermeister Franz Martin auf ein weiteres Instrument.

So ergibt sich mit der kostenlosen Gemeinde-App „Gem2Go“, der Download der Anwendungssoftware funktioniert unkompliziert, ein wertvoller Synergieeffekt zur Homepage. Damit haben die Bucherinnen und Bucher die Gemeinde sozusagen immer mobil dabei. Mit dem in der Vollversion angebotenen Service können Nachrichten, Veranstaltungen, Kontakte, Termine, so auch der Abfallkalender, schnell und per Fingerzeig am Smartphone abgerufen werden. (MST)