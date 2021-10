Kleines Gymnasium mit großen Erfolgen

BORG Egg räumte bei der Verleihung der Fachpreise für Abschlussarbeiten in Innsbruck kräftig ab.

Egg. An der Universität Innsbruck wurden kürzlich feierlich die Fachpreise für geistes-/kulturwissenschaftliche bzw. musisch-kreative Abschlussarbeiten verliehen. In einer Kooperation zwischen der Universität Innsbruck, den Bildungsdirektionen für Tirol und Vorarlberg und der Universität Mozarteum Salzburg werden herausragende Leistungen junger Schülerinnen und Schüler entsprechend ausgezeichnet. Vom BORG Egg erreichten die beiden letztjährigen Maturanten Thomas Waldner und Marco Jochum mit ihren Vorwissenschaftlichen Arbeiten Spitzenplätze in der jeweiligen Kategorie.

Thomas Waldner belegte mit seiner VWA über den Werwolfmythos in der griechisch-römischen Antike den zweiten Platz in der Kategorie Fremdsprachen. Ebenso gelang es Marco Jochum mit seiner Arbeit „Der Österreichische Bundesrat – Ein Parlament ohne Rechte“ den zweiten Platz in der Kategorie Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung zu erreichen. Voraussetzung für die Einreichung zu diesem Wettbewerb ist das Schreiben einer außergewöhnlichen, mit Sehr gut bewerteten, Vorwissenschaftlichen Arbeit. Die Jurorinnen und Juroren aus den Fachdisziplinen Deutsch, Fremdsprachen, Philosophie und Ethik, Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung und Künstlerische Fächer und Musik prämierten die 15 Arbeiten in einem mehrstufigen Auswahlverfahren aus insgesamt 91 Einsendungen. ME