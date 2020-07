Kleiner Held rettet Schwester vor Hund

Jetzt hat er von "Captain America"-Darsteller Chris Evans das Schild aus Avengers geschenkt bekommen.

"Mein sechsjähriger Neffe Bridger hat seiner vierjährigen Schwester das Leben gerettet." Mit diesen Worten lässt Bridgers Tante, Nicole Walker, die Instagram-Welt an der Heldentat des kleinen Mannes teilhaben. Der6-Jährige stellte sich zwischen einen aggressiven Hund und seine kleine Schwester. Dabei wird der kleine Held von mehreren Bissen des Tieres schwer im Gesicht verletzt.

Auch "Captain America"-Darsteller Chris Evans wurde auf das Posting aufmerksam und schickte dem kleinen Bridger eine persönliche Videonachricht. "Du bist ein Held", sagt der Schauspieler. "Was du getan hast, war mutig und selbstlos. Deine Schwester kann so glücklich sein, dich als ihren Bruder zu haben. Deine Eltern müssen so stolz auf dich sein.”