Kleine Tiere ganz groß

Der vom Kleintierzuchtverein Bregenzerwald durchgeführte Kleintiermarkt erweist sich immer größerer Beliebtheit.

Speziell für Familien mit Kindern gilt der Markt als Anziehungspunkt und ist auch für diejenigen die nur Tiere zum Schauen kommen ein attraktives Ausflugsziel geworden. „Es werden jedes Jahr mehr Besucher und auch zunehmend mehr Tiere werden auf dem Markt gebracht, dass freut uns natürlich sehr“, so der V17 Obmann Hermann Steurer. Mit über 1000 Besuchern ist die Veranstaltung zum richtigen Volksfest und einem gelungenen Familientreffpunkt in Krumbach geworden.

Neu war in diesem Jahr der Ausstellungsplatz. Zum ersten Mal im Areal der Hofkäserei Engel wurde einiges geboten und so ist es kaum verwunderlich, dass die ersten Käufer schon vor Beginn des Marktes Schlange standen. Nicht nur für Tierliebhaber, sondern auch für Züchter ist der Kleintiermarkt eine rentable Anlaufstelle geworden. Einige Vereinsmitglieder des V17 boten tolle Zuchttiere zum Verkauf und jeder, sei es Groß oder Klein, der für seine Tiere ein neues Zuhause suchte war als Verkäufer auf dem Markt gerne gesehen. So konnten sich alle Tier Liebhaber an einer bunten Vielfalt an Kleintierrassen erfreuen und sogleich erwerben.