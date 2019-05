Kleine Schriftsteller ganz groß

Küken und Kaninchen als Superhelden und romantische Küsse in Winternächten: Vierter Literatur-Nachwuchswettbewerb im Walgau kürte die glücklichen Gewinner.

In der Altersgruppe 1 traten Volksschülerinnen und Volksschüler gegeneinander an. Auf Platz drei schaffte es Melina Bösch aus Ludesch (9 Jahre) aufs Siegertreppchen. Sie hatte sich selbst angemeldet und „Wo sind Camilla und die Küken?“ geschrieben. Auf den zweiten Platz schaffte es Maria Bruggmüller aus Bludesch (8 Jahre), welche mit „Rosetta, die Superheldin“ eine fabelhafte Geschichte über ihr Kaninchen präsentierte. Den ersten Preis gewann Jacob Amann aus Satteins (7 Jahre), der von seiner Katze Fratz erzählte: „Üsre Katz ischt an Fratz. Sie jucket uf a Tisch, frisst dort an Fisch“.

In der Altersgruppe 2 traten Haupt- und Mittelschülerinnen sowie Gymnasiastinnen an. Von romantischen Momenten und Verwandlungstalenten handelten ihre Erzählungen. Den dritten Platz eroberte Miriam Bruggmüller (12 Jahre) mit „Mein neues Leben“. „Meine Geschichten entstehen aus Bildern“, verriet die junge Tschaggunserin. Platz zwei sicherte sich Thomas Zerlauth (11 Jahre) von der Musikmittelschule Thüringen. In seiner Geschichte verwandelt sich ein böser Lehrer in einen guten Lehrer. Den ersten Platz gewann Anouk Pichler aus Bludenz (15 Jahre). Ihre Geschichte „Der eine Moment im Winter“ handelt von kalter Luft, Ruhe und Frieden und einer Liebe in einer kalten Winternacht.