Kleine Kunstwerke groß in Szene gesetzt

Buch. Zweitägige Krippenausstellung rückte die Normalität in den Mittelpunkt.

Am dritten Adventwochenende stand die kleine Hofsteiggemeinde wieder ganz im Zeichen des Krippenbaus. Die Freude darüber war den Verantwortlichen und Gästen gleichermaßen nach den Entbehrungen der letzten beiden Jahre anzumerken. Im Rahmen der Ausstellung konnte das Ergebnis der Zusammenarbeit aus den Jahren 2021 und 2022 bestaunt werden. Dazu boten die Bucher rund 30 Schmuckstücke in alpenländischer und orientalischer Bauweise auf. Aber auch die Laternenkrippen, Schnitzereien sowie Werke in besonderes kreativen Sonderformaten fanden viel Anerkennung bei den Besucherinnen und Besuchern. „Die öffentliche Präsentation ist klar der Höhepunkt im Vereinsjahr“, so das Obleute-Duo Carina Janz und Helmut Stadelmann. Während der „Bauphase“ standen den Kursteilnehmenden seit Schulbeginn wieder ausgebildete Kursleiter sowie ein Helferteam zur Seite.